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Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори
АР/БТА

В същото време Москва отхвърля предложението на украинския президент Володимир Зеленски за 60-дневно примирие

Руският президент Владимир Путин би могъл да разпореди прекратяване на руските удари по Украйна в деня, в който страната проведе президентски избори. Това е заявил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руската информационна агенция РИА Новости, предаде Ройтерс.

В същото време Москва отхвърля предложението на украинския президент Володимир Зеленски за 60-дневно примирие, което да даде възможност за организиране на избори в Украйна. Руската страна настоява за постигането на цялостно и дългосрочно мирно споразумение вместо временно прекратяване на бойните действия.

Вчера Зеленски отправи публичен призив към Путин в интервю за предаването „Тази седмица“ (This Week) на американската телевизия Ей Би Си. Украинският президент предложи 60 дни пълно прекратяване на огъня, през които страната да подготви и проведе избори.

В изявление пред журналисти днес Песков повтори позицията на Москва, че целта на Русия е траен мир, а не временно примирие. По думите му президентът Путин и други руски представители многократно са заявявали готовността на страната да предприеме необходимите стъпки за постигането на тази цел.

Москва отдавна настоява за провеждане на избори в Украйна и поставя под въпрос легитимността на Зеленски като държавен глава заради отлагането им. Украинското законодателство обаче не допуска провеждането на избори по време на военно положение.

Кремъл съобщи още, че продължават обсъжданията относно възможно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна. Темата беше повдигната след обявена предишния ден договореност от американския президент Доналд Тръмп.

Песков не уточни дали евентуалното споразумение ще обхваща само петролните рафинерии. Той заяви, че повече подробности ще бъдат предоставени на по-късен етап.

Говорителят на Кремъл коментира и предстоящия съдебен процес, свързан с експлозиите по газопроводите „Северен поток“ през 2022 г. По думите му руските власти очакват разследването и съдебното производство да бъдат обективни и да установят кой е организирал и извършил атаката.

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