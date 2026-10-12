ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия и свързани с тях лица – физически и юридически. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации. Това стана ясно от думите на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от ДПА.

Мерките, договорени от външните министри на страните от ЕС на срещата им в Люксембург, представляват „най-голямото разширяване на санкционния ни списък, откакто Русия започна войната си“, написа тя в Х. „Повече от половината от тях са свързани с производствената верига за балистични ракети“, поясни тя.

„Значително затрудняваме, забавяме Русия и оскъпяваме производството на оръжията, които тя използва, за да убива украинци“, се казва още в изявлението на Калас.

Таралеж припомня, че по-рано днес Калас заяви, че „ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори.

Тя коментира пред медиите в Люксембург преди старта на заседанието на европейските външни министри, че предизборните процеси неизменно провокират вътрешни борби, но в условия на конфликт единството на народа остава от първостепенно значение. Според нея единственият работещ механизъм за спиране на агресията е оказването на постоянен натиск над Русия, поради което тя отправи призив към САЩ да засилят налагането на санкции в синхрон с мерките, предприети от Общността.