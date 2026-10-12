Йохан Вадефул: Новите санкции на ЕС ще затруднят Путин да продължи войната

Германският външен министър Йохан Вадефул обяви днес, че новите санкции от страна на Европейския съюз ще ограничат възможностите на руския президент Владимир Путин да води войната в Украйна, предадоха Ройтерс и ДПА.

"Затрудняваме Путин в това да продължи военната си агресия в нарушение на международното право - както и циничния му опит да изтощи цивилното население на Украйна чрез смъртоносни бомбардировки", каза Вадефул.

Той допълни още, че "днес Европейският съюз включва в санкционния си списък още повече физически лица и компании от всякога - общо над 1600. Почти всички те играят пряка или косвена роля във военните действия на Русия".

Дипломатически източници уточниха, че през изминалата седмица представители на ЕС са съгласували разширяването на санкционния списък на блока срещу Русия, като в него са добавени 1646 физически лица и компании, по-голямата част от които са тясно свързани с руския военно-промишлен комплекс.

В плановете на ЕС влизат и допълнителни санкции срещу 77 физически и юридически лица, за които е установено, че са взели участие в подготовката и провеждането на определяните от Общността като незаконни избори за руската Държавна дума в окупираните украински територии.

В същото време министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис призова Европейският съюз официално да класифицира руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) като терористична организация.