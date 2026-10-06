Шпионски скандал в Германия: Задържаха бившия шеф на външното разузнаване

Бившият ръководител на германското външно разузнаване Аугуст Ханинг е бил задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда сила, съобщи вестник Bild, цитиран по Ройтерс.

В доклада се посочва, че според прокуратурата Ханинг, чийто мандат изтече през 2005 г., е купувал секретна информация от бивш служител на външното разузнаване (BND) с намерението да я препродаде като част от консултантската си дейност.

От BND и службата на федералния прокурор на Германия не са отговорили веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Разследването е било стартирано след разкриването на предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади, предназначени за канцлерството, допълва Bild.

Засега не се уточнява в името на коя страна е бил извършван шпионажът.