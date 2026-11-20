Египетски археолози откриха стотици каменни саркофази, златни накити и редки религиозни фигурки в древен некропол в Северен Египет. Откритието е направено в археологическия обект Тел Ком Абу Било и включва погребения от Птолемеевата епоха, както и от други периоди на древноегипетската история, събщи Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.

За находката съобщи Министерството на туризма и антиките на Египет на 18 ноември. Разкопките са извършени от египетска археологическа експедиция към Върховния съвет по антиките.

В горния слой на некропола са открити стотици каменни саркофази, част от които са повредени вследствие на древни грабежи. Археолозите са намерили още глинени ковчези с човешка форма, останки от дървени ковчези и гробници, изградени от кирпич.

Сред най-интересните находки са златни предмети с формата на човешки език. В Древен Египет подобни предмети са поставяни в устата на покойниците, тъй като се е вярвало, че ще им позволят да говорят в отвъдния свят.

Открити са също златни обеци, висулки, амулети и множество малки погребални фигурки, известни като ушебти. Според древноегипетските вярвания те трябвало да служат на починалите и да изпълняват задълженията им в задгробния живот, предаде Arkeonews.

Особен интерес предизвикват три глинени фигурки на Изида-Афродита – божество, съчетаващо образите на египетската богиня Изида и гръцката Афродита. Намерен е и фрагмент, изобразяващ богинята, седнала върху лотосов цвят, докато кърми детето си Харпократ.

Находките свидетелстват за преплитането на египетските и гръцките религиозни традиции след завладяването на Египет от Александър Велики през 332 г. пр. Хр.

Археолозите са открили още амулети с формата на скарабеи, изображения на бог Хор и останки от погребения на два сокола, които са били свещени птици в древноегипетската религия.

Според първоначалните оценки некрополът е бил използван предимно от представители на средната обществена прослойка, а не само от богатите и влиятелни жители на древния град Теренутис.

Разкопките продължават, като учените се надяват новите находки да разкрият повече за живота, религиозните вярвания и погребалните обичаи на хората, населявали района преди повече от две хилядолетия.