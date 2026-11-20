Кипър се очаква да стане част от Шенгенското пространство на 1 юли 2027 г. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след междуправителствена среща в Никозия на 18 ноември, предаде НОВА.

По думите му присъединяването на островната държава може да бъде едно от първите значими решения по време на гръцкото председателство на Съвета на Европейския съюз, което започва на същата дата.

Кипър е член на Европейския съюз от 2004 г., но все още не е част от Шенгенското пространство. За сравнение България, която се присъедини към ЕС през 2007 г., стана пълноправен член на Шенген на 1 януари 2025 г.

Основната пречка пред присъединяването на Кипър е разделението на острова от 1974 г. и особеностите при контрола по т.нар. "зелена линия", която разделя териториите под контрола на Република Кипър от северната част на острова.

Европейската комисия подкрепя процеса на присъединяване, но остават въпроси, свързани с граничния контрол и прилагането на шенгенските правила.

Кипърският президент Никос Христодулидис също изрази увереност, че страната ще успее да се присъедини към пространството за свободно пътуване през 2027 г.