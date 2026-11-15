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Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции

Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции
Facebook/ Cyprus Football Association

Черна гора спечели с 4:1 като гост и завърши начело в група С2 на Лигата на нациите с 16 точки

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас отбеляза единственото попадение за Кипър при домакинската загуба с 1:4 от Черна гора. Гостите поведоха още в петата минута, когато Милутин Осмаич откри резултата.

Питас възстанови равенството от дузпа в 52-рата минута. Черна гора обаче си върна преднината и отбеляза още три гола до края. Милан Вукотич се разписа веднъж, а Никола Кръстович добави две попадения.

Нападателят на Аталанта се отличи и с две асистенции. Така Кръстович участва пряко във всичките четири гола за победителите.

Черна гора спечели групата с 16 точки, а Кипър завърши втори с 8.

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