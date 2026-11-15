Стефан Велков след 0:5 от Исландия: Резултатът беше истински погром и боли

Стефан Велков определи загубата с 0:5 от Исландия в Пловдив като погром и призова съотборниците си да покажат реакция срещу Естония. Централният защитник на датския Сьондериске говори преди последния мач на България в група С4 на Лигата на нациите.

“Резултатът беше истински погром и боли и сега трябва да покажем едно по-добро лице и да докажем, че имаме нужните качества да защитаваме фланелката на националния отбор”, заяви Велков.

Защитникът призна, че България е допуснала твърде много положения, а Исландия се е възползвала от грешките на тима. Според него първата задача пред националите е да се възстановят психически след поражението. “Трябва да се вдигнем психически, защото всички знаем, че се провалихме с гръм и трясък”, каза той.

България гостува на Естония в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа. Националите са трети с 4 точки, а Люксембург е четвърти с 3 и гостува на лидера Исландия. Победа в Талин ще гарантира на България третото място независимо от резултата в другия мач.