Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за хаоса с въздушния трафик в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини своя предшественик Джо Байдън за проблемите във въздушния трафик, довели до временно спиране на излитанията в цялата страна на 13 ноември. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В първия си публичен коментар по темата Тръмп отправи остри критики към администрацията на Байдън, като определи управлението на авиационния сектор през предходните четири години като катастрофално.

"Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос", написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social.

Според Тръмп предишната администрация е похарчила огромни средства, без да подобри остарялата авиационна инфраструктура.

Той обвини управлението на Байдън в безотговорно разходване на пари, което според него е направило вече остарялата и неефективна система още по-проблемна.

Припомняме, че на 13 ноември Федералната авиационна администрация (FAA) временно спря излитанията в цялата страна заради проблеми с комуникационните и радарните системи за управление на въздушното движение.

Ограничението предизвика сериозни затруднения за авиокомпаниите и пътниците. Впоследствие излитанията бяха възобновени, но последствията за разписанията продължиха и през следващите дни.

Американските власти свързаха техническите проблеми с дейности по модернизация на комуникационната инфраструктура. Към момента обвиненията на Тръмп срещу администрацията на Байдън не са установени като причина за аварията.