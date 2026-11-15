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Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"
ФБ

Инцидентът е станал по линия 6, като при сблъсъка са нанесени материални щети. Все още няма информация дали има пострадали

Два трамвая се сблъскаха в столичния квартал "Триъгълника". Инцидентът е станал по линия 6 на градския транспорт, съобщава bTV.

В резултат на удара са нанесени материални щети по превозните средства. Към момента няма потвърдена информация дали при произшествието има пострадали пътници или служители на градския транспорт.

Снимки от мястото на инцидента бяха разпространени в социалните мрежи.

Все още не са изяснени причините за сблъсъка, както и обстоятелствата, при които е възникнал.

Към момента няма информация дали произшествието е довело до промени в движението на трамваите по линия 6.

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