Новини
Търси
Подкаст
Общество

АПИ отмени обхода през "Петрохан": Ето откъде ще минават камионите към София

АПИ отмени обхода през "Петрохан": Ето откъде ще минават камионите към София
БТА

Заради гъста мъгла, ниски температури и силен листопад тежкотоварните автомобили ще бъдат пренасочвани през Ребърково, гара Лакатник, Своге и Нови Искър

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) отмени предвиденото за неделя, 15 ноември, преминаване на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода "Петрохан". Причината са неблагоприятните метеорологични условия, които създават риск за безопасността на движението, съобщиха от пътната агенция.

Вместо през "Петрохан" камионите над 12 тона, пътуващи към София, ще бъдат пренасочвани по път II-16 през Ребърково, гара Лакатник, Своге и Нови Искър.

Промяната се налага заради ниските температури, гъстата мъгла и силния листопад в района на планинския проход. Според АПИ тези условия могат да затруднят преминаването на тежкотоварните автомобили и да създадат предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Първоначално беше предвидено в неделя, между 14:00 и 21:00 часа, камионите с тегло над 12 тона, движещи се към столицата, да използват прохода "Петрохан" като обходен маршрут.

Временната организация на движението е свързана с ремонтните дейности в тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус". Заради ремонта се налага пренасочване на част от тежкотоварния трафик по алтернативни маршрути.

От пътната агенция уточняват, че отмяната се отнася до предварително планирания обход през "Петрохан" за 15 ноември, а не до пълно затваряне на прохода за всички превозни средства.

АПИ призовава водачите на тежкотоварни автомобили и транспортните фирми да следят актуалната пътна обстановка и да се съобразяват с въведените ограничения и временната организация на движението.

Актуална информация за състоянието на републиканската пътна мрежа може да бъде получена чрез специализираната платформа traffic.api.bg, както и на денонощния телефон на АПИ 0700 130 20.

Още по темата

Жители на гара Бов: Камионите рушат къщите ни, дишаме прах, а обещанията за ремонт остават неизпълнени

Жители на гара Бов: Камионите рушат къщите ни, дишаме прах, а обещанията за ремонт остават неизпълнени

Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“

Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“

Верижна катастрофа с автобус, камион и кола затрудни движението по пътя София – Варна

Верижна катастрофа с автобус, камион и кола затрудни движението по пътя София – Варна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

Водещи

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

  • Преди 6 минути
Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

  • Преди 11 минути
Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

  • Преди 25 минути
Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

  • Преди 28 минути
Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

  • Преди 34 минути
Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

  • Преди 41 минути
Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

  • Преди 47 минути
Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

  • Преди 51 минути
Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

  • Преди 55 минути
Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

  • Преди 58 минути
Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

  • Преди 1 час
Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

  • Преди 1 час
ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

  • Преди 1 час
Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното

Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното