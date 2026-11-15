АПИ отмени обхода през "Петрохан": Ето откъде ще минават камионите към София

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) отмени предвиденото за неделя, 15 ноември, преминаване на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода "Петрохан". Причината са неблагоприятните метеорологични условия, които създават риск за безопасността на движението, съобщиха от пътната агенция.

Вместо през "Петрохан" камионите над 12 тона, пътуващи към София, ще бъдат пренасочвани по път II-16 през Ребърково, гара Лакатник, Своге и Нови Искър.

Промяната се налага заради ниските температури, гъстата мъгла и силния листопад в района на планинския проход. Според АПИ тези условия могат да затруднят преминаването на тежкотоварните автомобили и да създадат предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Първоначално беше предвидено в неделя, между 14:00 и 21:00 часа, камионите с тегло над 12 тона, движещи се към столицата, да използват прохода "Петрохан" като обходен маршрут.

Временната организация на движението е свързана с ремонтните дейности в тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус". Заради ремонта се налага пренасочване на част от тежкотоварния трафик по алтернативни маршрути.

От пътната агенция уточняват, че отмяната се отнася до предварително планирания обход през "Петрохан" за 15 ноември, а не до пълно затваряне на прохода за всички превозни средства.

АПИ призовава водачите на тежкотоварни автомобили и транспортните фирми да следят актуалната пътна обстановка и да се съобразяват с въведените ограничения и временната организация на движението.

Актуална информация за състоянието на републиканската пътна мрежа може да бъде получена чрез специализираната платформа traffic.api.bg, както и на денонощния телефон на АПИ 0700 130 20.