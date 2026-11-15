Зеленски: Русия е ударила енергийна и железопътна инфраструктура в осем украински области

Русия е нанесла през нощта удари по обекти на енергийната и железопътната инфраструктура в осем украински области, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски заяви, че част от атаките са станали възможни заради нови ограничения върху използването от Украйна на услугата "Старлинк" на "Спейс Екс" (SpaceX).

"Руснаците атакуваха подстанции с "шахеди" (иранските дронове "Шахед" - б.ред.)", написа той в социалната мрежа Екс.

Зеленски посочи, че ограниченията засягат работата на терминалите по фронтовата линия и във временно окупираните от Русия територии.

"Много от тези удари бяха нанесени заради продължаващите ограничения на оперативната скорост на терминалите "Старшийлд" по фронтовата линия и във временно окупираните територии", добави той.