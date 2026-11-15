Гърците се запасяват с комплекти за оцеляване на фона на нарастващи тревоги от бедствия

Под влияние на чуждестранни медии и на свои близки, живеещи в чужбина, все повече гърци започват да се снабдяват с комплекти за оцеляване при бедствия, предаде БНР.

Търговците отчитат рязко увеличаване на търсенето през последните месеци, като не успяват да изпълнят всички поръчки. "Досега ги продавахме само на алпинисти, но в последните месеци не можем да покрием всички поръчки", казват продавачи на комплекти за готовност при бедствия.

Най-търсени са раниците с необходимото за оцеляване в продължение на 72 часа. Според специалисти от "Гражданска защита" този период е критичен при бедствия, тъй като тогава службите за спешна помощ обикновено са най-силно натоварени.

В комплектите има вода, храна, различни инструменти и аптечка за първа помощ. Цените започват от 140 евро, а семейните комплекти с принадлежности за деца могат да достигнат 400 евро.

"Голяма част от Гърция е земетръсна зона, а страната често е засегната и от наводнения, но досега гърците не се снабдяваха с комплекти за оцеляване", коментират търговците.

Психолозите съветват хората да реагират спокойно при бедствия и да не се създава паника. Според тях обаче е важно в подготвената раница задължително да има пари в брой и лични документи.

Проучване показва, че повечето гърци не разполагат с достатъчно средства, за да си купят подобни комплекти, но въпреки това смятат, че човек трябва да бъде подготвен за аварийни ситуации и да има необходимото за себе си и семейството си.