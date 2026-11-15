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Мрачна прогноза за Почетино: Няма да издържи и 18 месеца в Манчестър Юнайтед

Мрачна прогноза за Почетино: Няма да издържи и 18 месеца в Манчестър Юнайтед

В този клуб винаги треньорът е изкупителната жертва, заяви Гари Линекер

Бившият английски нападател и телевизионен анализатор Гари Линекер отправи сериозно предупреждение към Маурисио Почетино. Той прогнозира, че аржентинският специалист няма да се задържи дълго начело на Манчестър Юнайтед. Според бившия футболист би било изненада, ако наставникът все още е на поста си след 18 месеца.

Почетино се разплака, след като подписа с Манчестър Юнайтед

Почетино беше назначен за нов мениджър на „червените дяволи“ след уволнението на Майкъл Карик преди няколко дни. Аржентинецът подписа договор за две години и половина, но Линекер не е убеден, че той ще успее да се справи с дългогодишните проблеми на „Олд Трафорд“.

„Виждам Почетино да пристига там и мисля, че вероятно ще започнат сравнително добре. Ще се справят прилично за известно време. Манчестър Юнайтед е голям клуб, поне като име. Той ще отиде там, но впоследствие ще бъде разочарован от начина, по който се развиват нещата. Ако все още е там след 18 месеца, ще бъда изненадан“, заяви Линекер в подкаста The Rest Is Football.

Бившият английски национал смята, че проблемите на Манчестър Юнайтед са много по-дълбоки от работата на отделните треньори. Според него ръководството на клуба постоянно прехвърля вината върху мениджърите, вместо да се справи с организационните недостатъци.

„Отново и отново се повтаря едно и също. Винаги треньорът е изкупителната жертва. Мисля, че истинските проблеми са над него. Това са все добри треньори. Погледнете имената, които са работили в клуба през последните 10 години. Колко станаха - 12 треньори след Алекс Фъргюсън? Всички си тръгват и казват, че клубът е в хаос“, коментира още Линекер.

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