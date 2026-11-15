Бойко Борисов: Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към управляващите по време на свое изказване в Плевен. Той обвини властта, че продължава да прехвърля отговорността за проблемите в страната върху ГЕРБ, въпреки че партията не управлява от години. Борисов коментира и възможността за вот на недоверие срещу кабинета на Румен Радев, както и тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 13 души.

"От 2020 г. ме няма, но те пак се оправдават с мен. Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме", заяви Борисов.

Той коментира и управлението на държавните финанси, като направи сравнение с периода на кабинета "Желязков".

"По времето на кабинета "Желязков" събрахме 14 милиарда повече от контрабанда, сега от 5,5 милиарда се губят от контрабанда, а язовирът се пълни", заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов не представи допълнителни данни в цитираното изказване, които да подкрепят посочените суми.

Лидерът на ГЕРБ се върна и към изказвания на Антон Кутев, като разкритикува начина, по който според него функционира настоящото управление.

"Гледах го как се гърчеше, как призна, че неговата парламентарна група научава от опозицията какво се случва в Министерски съвет. Те дори не знаят как работи системата, те там имат вожд и някакъв парламент, който няма да издържи. Тя диктатурата не издържа по време на демокрация", заяви Борисов.

Той коментира и противоречивата информация около решения на Министерския съвет, свързани с документи, подписани в Дъблин.

"В един момент аз попитах в Дъблин медиите какво сме подписали, защото първо имаше информация, че сме подписали. После, че нищо не сме. Накрая ден по-късно от Министерски съвет съобщиха, че все пак нещо сме подписали", посочи Борисов.

Борисов заяви, че ГЕРБ няма да внася вот на недоверие срещу правителството на "Прогресивна България", тъй като според него опозицията няма възможност да събере необходимите 121 гласа.

"Инструмент е, ако можем да съберем 121. След като не можем да съберем, а "Възраждане" никога няма да го пусне този вот на недоверие с нас, е едно абсолютно безсмислено упражнение. Аз безсмислени неща не правя", обясни той.

Борисов припомни, че срещу предишното управление е бил внесен вот на недоверие от "Продължаваме промяната", когато вече е бил подаден конвергентният доклад за присъединяването на България към еврозоната. Според него тогава от ПП са били наясно, че ГЕРБ няма да допусне подобен вот да попречи на процеса.

Лидерът на ГЕРБ обвини управляващото мнозинство, че пренебрегва предложенията на опозицията, включително инициативи, подкрепени съвместно от ГЕРБ, ПП и ДБ.

"Ние предлагаме всеки ден. Даваме подписи с ПП, с ДБ. А те въобще не ни отразяват", заяви Борисов.

Като пример той посочи предложение на ГЕРБ, свързано с ДДС върху горивата. По думите му председателят на Народното събрание е обявил две почивки по 45 минути, след което е отказал удължаване на работното време. Борисов разкритикува и преместването на парламентарния контрол за следващата седмица.

"Те си правят каквото си искат. Те са армия. Само униформи няма", заяви лидерът на ГЕРБ, като допълни, че според него решенията на управляващите се вземат централизирано и без да се отчита мнението на опозицията.

Борисов отправи послание и към премиера Румен Радев, като направи сравнение с управлението на ГЕРБ в периода 2013–2021 г.

"Когато ние сме били в сглобки, ние не сме можели да водим нашата мажоритарна политика. През периода 2013-2021 г. ние сме можели колкото изкарваме - толкова да харчим. Имахме, както се казва, постна пица, понякога ѝ се добавяше кашкавал. Имахме и резерви", посочи той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 13 души. Според него при установяването на причините за трагедията трябва да бъдат разгледани обективни фактори, включително състоянието на пътната настилка.

Борисов предложи в законодателството да бъдат въведени задължителни срокове за преасфалтиране на пътищата в зависимост от тяхната натовареност.

"За това има държави, има стандарт. На 5 години преасфалтираш, където са натоварени, или на 10 години", заяви той и допълни, че подобна промяна трябва да бъде обсъдена в бъдеще.

По думите му участъкът, в който са станали катастрофите, е пуснат в експлоатация преди около 15 години, а по магистралата преминават между 40 и 50 хиляди автомобила и камиона. Според Борисов интензивното движение постепенно променя качествата на асфалтовата настилка и може да намали сцеплението, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

Той даде пример с верижна катастрофа на столичния булевард "Цариградско шосе" от времето, когато е бил кмет на София. По думите му тогава изследване е показало, че натрупванията от автомобилните гуми могат да направят настилката особено хлъзгава при дъжд.

Борисов коментира и предложенията за поставяне на допълнителни информационни табла, предупреждаващи за мъгла. Според него подобни метеорологични условия вероятно са били налице и в други райони на страната.

"Навсякъде ли табла ще сложим?", попита той.

Лидерът на ГЕРБ призова политиците да не използват трагедията на "Тракия" за взаимни обвинения, преди експертите да са установили причините за катастрофите.

"Първите дни да говорят експерти. Те да установят всичко това, за което спорят политиците. Ние да бъдем по-смирени", заяви Борисов.

Той посочи, че след публикуването на неговото съболезнователно послание е започнала политическа атака срещу ГЕРБ, която определи като неприемлива.

"Да атакуваш политическия си опонент, защото сега е на власт, за мен не е красиво и не го направих", коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на Иван Демерджиев, свързани с пътната инфраструктура и предпазните съоръжения. Той заяви, че при встъпването му в длъжност като кмет на София, а впоследствие и като министър-председател, на много места не е имало мантинели и те са били изграждани постепенно.

Борисов припомни, че в миналото отделни участъци от пътищата край Пловдив, Ботевград и Елхово са били използвани като самолетни писти.

"Сега дай да обявим, че Тодор Живков ни е виновен. Това ли да кажем?", попита той.

С изказването си Борисов отправи критики към начина на управление на страната, но същевременно настоя причините за тежките катастрофи на АМ "Тракия" да бъдат установени чрез експертни проверки, преди да се правят политически заключения.