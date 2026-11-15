Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

България трябва да отстоява икономическите си интереси в общата европейска позиция за войната в Украйна, заяви пред bTV проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет и бивш министър на образованието и вицпремиер. Според него резервите, с които страната ни е подписала декларацията от Дъблин, отразяват заявената от премиера позиция, че България няма да играе активна роля в подкрепата за Украйна и няма да възпрепятства тази подкрепа.

Вълчев определи преговорите като предпочитания път към прекратяване на войната. Той предупреди, че продължаването на конфликтите в Украйна и Иран ще има тежки последици за Европейския съюз и България.

„България има своя национален интерес. Българската икономика е под натиск и ние по някакъв начин трябва да се справим с този натиск“, каза Вълчев.

По повод отношенията между президента Илияна Йотова и Румен Радев той уточни, че предизборният му коментар е бил в отговор на тезата, че победа на Йотова би оставила цялата власт в ръцете на Радев. Според Вълчев тя би възразила срещу политика, която смята за неправилна. За собственото си решение да не участва в президентските избори той обясни, че е преценил момента като неподходящ. Според него една кандидатура би имала смисъл, ако му позволява да запази относителна независимост.

Вълчев предлага разделяне на правомощията при назначенията в съдебната система

Вълчев очаква трудно съгласие за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), тъй като изборът съвпада с приемането на държавния бюджет. Според него обновяването на състава на съвета трябва да бъде придружено от промяна в начина, по който се вземат кадровите решения.

Той предложи министърът на правосъдието, председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор да правят предложения за назначения, а окончателното решение да остава на ВСС.

Вълчев се обяви срещу идеята необходимото мнозинство за избор на парламентарната квота да намалява при последващи гласувания. Според него това би позволило на управляващото мнозинство само да определи състава ѝ. Той предложи президентът да може да назначи временен състав на ВСС, ако до шест месеца след изтичането на мандата на действащия съвет не бъде избран нов.