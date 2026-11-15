Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Ива Михайлова отрече да ѝ е оказван натиск в България. В публикация в социалните мрежи тя заяви, че тук е получила помощ, грижа и подкрепа и че усилията ѝ са насочени към възстановяването ѝ.

„Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден“, написа Михайлова.

Позицията ѝ идва след появилата се информация, че младата жена е била заплашена от ДАНС да загуби достъпа си до рехабилитация и държавна защита, ако първото ѝ интервю не бъде пред журналиста Мартин Карбовски.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, призова Михайлова.

Припомняме, че журналистът Станислав Цанов публикува видеоклип със записи на разговори с Михайлова, в които тя разказва за предполагаеми заплахи и натиск от страна на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Според младата жена служители на агенцията са я принуждавали да даде интервю пред Мартин Карбовски, като са я предупредили, че може да остане без необходимото лечение и правна помощ.

По думите на Цанов двамата планирали съвместен видеоматериал за преживяното от нея и за други случаи на предполагаемо преследване на българи в Северна Македония. Малко преди снимките обаче Михайлова му съобщила, че от ДАНС са ѝ забранили да участва.

В един от публикуваните записи тя разказва за поставено условие първо да гостува при Карбовски.

"Казаха ми, че ако не снимам първо при него, където другаде да снимам, ще бъде изтрито и че няма да получа рехабилитацията, от която имам нужда", споделя Михайлова.

Тя твърди, че е преживяла сериозен психологически натиск.

Случаят предизвика напрежение между София и Скопие

Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея в Северна Македония се води дело във връзка с катастрофа със смъртен случай. През октомври 2025 г. властите са отнели паспортите ѝ и са ѝ наложили забрана да напуска Кочани и страната.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова е в България. Същия ден тя беше приета в „Пирогов“. Тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че е преминала през официален граничен пункт и е представила документи за самоличност от двете държави.

Според вътрешното министерство на Северна Македония такова преминаване не е регистрирано в системата на граничните власти. Впоследствие съдът в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, а Михайлова беше обявена за международно издирване.