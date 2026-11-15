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Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай
БТА

Един от най-великите голмайстори изригна след загубата на Бразилия от Япония

Ромаро отправи изключително остри критики към Карло Анчелоти и поиска оставката му. Повод за гневната реакция на световния шампион от 1994 година стана загубата на „селесао“ с 2:3 от Япония в приятелска среща, играна в Сингапур. Бившият нападател на Барселона и ПСВ Айндховен използва социалните мрежи, за да изрази недоволството си от работата на Анчелоти. 

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Италианецът стана първият чуждестранен треньор в историята на бразилския национален отбор, но през лятото не успя да донесе кой знае каква промяна в националния отбор. Бразилия отпадна на осминафиналите на Мондиал 2026 след загуба от Норвегия.

„Анчелоти, стига толкова! Събери си нещата и се махай! Никой не оспорва историята ти. Ти си един от най-великите треньори, които световният футбол е виждал, но това беше в клубовете. В националния отбор на Бразилия досега не показа какво можеш. Вече не издържаме!“, написа Ромарио.

Ромарио отправи директно послание и към президента на Бразилската футболна конфедерация (CBF) Самир Ксауд. Той призова ръководителя на централата да прояви смелост и да вземе решение за бъдещето на Анчелоти, вместо да продължава да защитава работата му.

„Самир, ти си млад, бразилец и вярвам, че искаш най-доброто за нашия футбол. Време е да покажеш, че имаш смелостта да вземеш решение. Не може да се шегуваме с фланелката на националния отбор. Вече преживяхме достатъчно срам и не можем да рискуваме да пропилеем още едно световно първенство. След като Мондиалът отмине, няма смисъл да плачем. Време е да действаме сега!“, добави легендата.

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