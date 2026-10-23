Роналдиньо се завръща на терена на 46 години
Бразилската легенда ще дебютира за Равена в дербито с Форли на 15 ноември.
Повече от десетилетие след последния си професионален мач Роналдиньо отново ще обуе футболните обувки. Италианският Равена официално обяви, че бразилецът ще играе срещу Форли на 15 ноември от 17:30 часа на стадион „Бруно Бенели“.
Носителят на „Златната топка“ за 2005 година се присъедини към клуба от Серия C през лятото, като освен футболист стана и част от акционерната му структура. Досега 46-годишният бразилец не е записвал участие за отбора.
„Завръщането е реалност. Магията никога не си е отивала, а сега е време отново да я видим на терена“, написаха от Равена при обявяването на дългоочаквания дебют.
Собственикът на клуба Игнацио Чиприани не крие желанието си Роналдиньо да отбележи последния гол в своята забележителна кариера именно с жълто-червената фланелка.
За последно бившата звезда на Барселона, Милан и Пари Сен Жермен игра в официален двубой през 2015 година за Флуминензе. Завръщането му в дербито с Форли се очаква да привлече вниманието на футболни фенове от целия свят.