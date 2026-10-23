Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

Роналдиньо се завръща на терена на 46 години
АП/БТА

Бразилската легенда ще дебютира за Равена в дербито с Форли на 15 ноември.

Повече от десетилетие след последния си професионален мач Роналдиньо отново ще обуе футболните обувки. Италианският Равена официално обяви, че бразилецът ще играе срещу Форли на 15 ноември от 17:30 часа на стадион „Бруно Бенели“.

Носителят на „Златната топка“ за 2005 година се присъедини към клуба от Серия C през лятото, като освен футболист стана и част от акционерната му структура. Досега 46-годишният бразилец не е записвал участие за отбора.

„Завръщането е реалност. Магията никога не си е отивала, а сега е време отново да я видим на терена“, написаха от Равена при обявяването на дългоочаквания дебют.

Собственикът на клуба Игнацио Чиприани не крие желанието си Роналдиньо да отбележи последния гол в своята забележителна кариера именно с жълто-червената фланелка.

За последно бившата звезда на Барселона, Милан и Пари Сен Жермен игра в официален двубой през 2015 година за Флуминензе. Завръщането му в дербито с Форли се очаква да привлече вниманието на футболни фенове от целия свят.

Още по темата

Роналдиньо потвърди завръщането си във футбола: Мечтая за гол №300

Роналдиньо потвърди завръщането си във футбола: Мечтая за гол №300

Роналдиньо пристигна в Италия за новото си приключение с Равена

Роналдиньо пристигна в Италия за новото си приключение с Равена

Невероятно завръщане: Роналдиньо отново ще играе професионален футбол

Невероятно завръщане: Роналдиньо отново ще играе професионален футбол

Стоичков в компанията на Роналдиньо и Роналдо

Стоичков в компанията на Роналдиньо и Роналдо

Божинов ще играе с Тоти срещу отбора на Роналдиньо

Божинов ще играе с Тоти срещу отбора на Роналдиньо

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Венсан Компани е откаран по спешност в болница

Венсан Компани е откаран по спешност в болница

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Григор Димитров ще тренира с Карлос Алкарас във Виена

Григор Димитров ще тренира с Карлос Алкарас във Виена

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Водещи

Румен Миланов: Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни

Румен Миланов: Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

  • Преди 15 минути
Италия поиска Израел незабавно да освободи петима арестувани активисти

Италия поиска Израел незабавно да освободи петима арестувани активисти

  • Преди 20 минути
Депутати от ПБ, помогнали на Соня Колтуклиева след падането: Истината трябва да е общовалидна

Депутати от ПБ, помогнали на Соня Колтуклиева след падането: Истината трябва да е общовалидна

Русия и Украйна потвърдиха хуманитарното примирие в Олешки

Русия и Украйна потвърдиха хуманитарното примирие в Олешки

  • Преди 31 минути
Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

  • Преди 42 минути
Ремонт променя маршрута на трамвай № 8 в София на 24 и 31 октомври

Ремонт променя маршрута на трамвай № 8 в София на 24 и 31 октомври

Димо Дренчев: Гардовете на НСО не са добре обучени

Димо Дренчев: Гардовете на НСО не са добре обучени

Джорджа Мелони: Италия е първа в Европа с план срещу фентанила

Джорджа Мелони: Италия е първа в Европа с план срещу фентанила

  • Преди 52 минути
Венсан Компани е откаран по спешност в болница

Венсан Компани е откаран по спешност в болница

  • Преди 1 час
„Да, България“ към мюсюлманите: Не ставайте заложници на задкулисни сделки преди вота

„Да, България“ към мюсюлманите: Не ставайте заложници на задкулисни сделки преди вота

  • Преди 1 час
Започна протестът пред Съдебната палата в София срещу мигрантската престъпност

Започна протестът пред Съдебната палата в София срещу мигрантската престъпност

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

  • Преди 1 час
Тръмп обеща да уреди проблемите на Украйна със „Старлинк“

Тръмп обеща да уреди проблемите на Украйна със „Старлинк“

  • Преди 1 час
ДБ: Ние първи поискахме оставката на Михаела Доцова и на Емил Тонев

ДБ: Ние първи поискахме оставката на Михаела Доцова и на Емил Тонев