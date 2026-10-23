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Русия и Украйна потвърдиха хуманитарното примирие в Олешки

Русия и Украйна потвърдиха хуманитарното примирие в Олешки
АП/БТА

Дипломатическият пробив идва след активната намеса на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, за чиято водеща роля съобщиха по-рано от Белия дом

Локално прекратяване на огъня в окупирания от руските сили южноукраински град Олешки ще влезе в сила в ранните часове на 27 октомври, предадоха световните агенции. Мярката има за цел да осигури спешни хуманитарни доставки за местното население в Херсонска област, което страда от остър недостиг на храни и медикаменти, както и да подготви безопасна евакуация. 

В официално изявление в руската платформа МАХ ръководителят на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов потвърди, че руските военни ще започнат да съблюдават примирието от 1:00 ч. по Гринуич на 27 октомври. Високопоставеният украински преговарящ Давид Арахамия също обяви в Телеграм, че споразумението ще влезе в сила съвсем скоро. Той уточни, че предстои отварянето на „постоянни хуманитарни коридори за евакуации от Олешки и околните райони, както и за доставки на храна“. 

Дипломатическият пробив идва след активната намеса на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, за чиято водеща роля съобщиха по-рано от Белия дом (откъдето първоначално посочиха дата 29 октомври). Кремъл официално призна посредничеството на Вашингтон, като стана ясно, че темата е била предмет на личен разговор между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп. 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков даде допълнителни разяснения пред репортери, като увери, че на всички цивилни граждани, желаещи да напуснат града, ще бъде осигурена тази възможност, а самата акция по извеждането им ще отнеме поне няколко дни.

Песков изрази висока оценка към съпругата на американския президент. „Приветстваме усилията на първата дама на САЩ, г-жа Мелания Тръмп, която има значителен принос за координацията на хуманитарната операция“, заяви той.

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