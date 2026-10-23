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Италия поиска Израел незабавно да освободи петима арестувани активисти

Италия поиска Израел незабавно да освободи петима арестувани активисти
АП/БТА

Според информация от италианското външно министерство, жените са били задържани в района на Кирят Арба заедно с други чуждестранни граждани

Външният министър на Италия Антонио Таяни отправи официален призив за незабавното пускане на свобода на петима италиански активистки, които бяха арестувани от израелските сили за сигурност на Западния бряг, предава Ройтерс.

Според информация от италианското външно министерство, жените са били задържани в района на Кирят Арба заедно с други чуждестранни граждани. Групата се е намирала на мястото в опит да осигури защита на палестински земеделци по време на прибирането на маслиновата реколта.

Италианският първи дипломат реагира остро на действията на Израел в кулоарите на международния форум в Истанбул. „Случилото се е неприемливо. Те не са извършили никакво престъпление“, категоричен бе Таяни пред репортери, като изрази очакване сънародничките му да бъдат освободени в рамките на броени часове.

Дипломатически източници в Рим разкриват, че съгласно постъпилите данни от израелските власти, се предвижда задържаните да бъдат прехвърлени към имиграционните служби. Срещу тях ще бъдат задействани спешни административни процедури по експулсиране и репатриране обратно в родината им.

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