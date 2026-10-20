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Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците
АП/БТА

Въвежда се регламент, според който полицията ще може да задържа младежи под 18 години в участъците за срок до 12 часа, дори без извършено престъпление, ако има данни, че са опасни

Италия се подготвя да приеме нови, по-строги мерки за сигурност, насочени специално към непълнолетните. Според информация на Ройтерс решението е взето в отговор на продължили с дни безредици, съпътствани от сблъсъци с полицията, вандализъм и грабежи на магазини.

Въвежда се регламент, според който полицията ще може да задържа младежи под 18 години в участъците за срок до 12 часа, дори без извършено престъпление, ако има данни, че са опасни. Във връзка с това вицепремиерът Матео Салвини подчерта пред радио ЕрТеЕл, че „искаме да действаме бързо спрямо младежите“.

Заместник-министърът на вътрешните работи Никола Молтени поясни пред „Радио 24“, че кабинетът ще приеме „извънреден декрет“, за да задейства незабавно промените, които вече се обсъждат в парламента. Сред предвидените рестрикции е и възможността на младежи да се забранява достъп до определени зони или събития при риск за обществения ред. За да илюстрира спешността на ситуацията, Салвини заяви: „Хора твърдят в ТикТок, че планират да нахлуят в магазини в Комо в събота. Не можем да чакаме до събота следобед, за да се намесим“.

Откакто управлява от 2022 г., премиерът Джорджа Мелони залага на редица рестриктивни закони, но според критици те не решават корените на престъпността. Официалната статистика показва, че лишените от свобода в страната са скочили с над 17% за четири години (близо 10 000 души). Според адвоката от Болоня Марина Проспери новите криминални състави в законодателството целят основно да направят протестите по-рискови, особено за мигрантите, борещи се за гражданство или документи за пребиваване.

Тези обществени вълнения съвпадат с икономически трудности – високите цени на енергията свиват възможностите на Мелони за данъчни облекчения в бюджета, което е ключово преди парламентарните избори в края на 2027 г. Проблемът се задълбочава от икономическото неравенство и застоя на доходите сред ниската и средната класа. Данни на Италианската централна банка за 2023 г. разкриват, че най-богатите 10% от домакинствата в Италия държат 60% от общото богатство, отбелязвайки 7-процентен ръст спрямо 2010 г.

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