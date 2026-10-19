В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони свика извънредно заседание на Министерския съвет, за да бъдат набелязани спешни действия срещу ескалиращото насилие и масовите безредици в Милано. Информацията беше съобщена от агенция Ройтерс.

Представители на кабинета разкриха, че сред обсъжданите мерки са налагането на полицейски час в засегнатите райони и принудителното премахване на издигнатите от протестиращите улични барикади.

Очаква се още утре правителството да приеме специален декрет за твърд отговор срещу вандализма и разграбването на търговски обекти, които обхванаха градове като Милано, Торино и Болоня. Офанзивата на радикални групи последва серия от първоначално мирни демонстрации в страната, провокирани от сериозното поскъпване на живота.

Сцена на сериозни сблъсъци стана площадът пред Миланската катедрала (Дуомо), където маскирани младежи, облечени в черни дрехи, рушаха витрини и плячкосваха стоки. До момента органите на реда са арестували над 270 души, по-голямата част от които са непълнолетни. При овладяването на напрежението са ранени най-малко 14 полицаи.