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В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците
АП/БТА

Очаква се още утре правителството да приеме специален декрет за твърд отговор срещу вандализма и разграбването на търговски обекти

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони свика извънредно заседание на Министерския съвет, за да бъдат набелязани спешни действия срещу ескалиращото насилие и масовите безредици в Милано. Информацията беше съобщена от агенция Ройтерс. 

Представители на кабинета разкриха, че сред обсъжданите мерки са налагането на полицейски час в засегнатите райони и принудителното премахване на издигнатите от протестиращите улични барикади.

Очаква се още утре правителството да приеме специален декрет за твърд отговор срещу вандализма и разграбването на търговски обекти, които обхванаха градове като Милано, Торино и Болоня. Офанзивата на радикални групи последва серия от първоначално мирни демонстрации в страната, провокирани от сериозното поскъпване на живота

Сцена на сериозни сблъсъци стана площадът пред Миланската катедрала (Дуомо), където маскирани младежи, облечени в черни дрехи, рушаха витрини и плячкосваха стоки. До момента органите на реда са арестували над 270 души, по-голямата част от които са непълнолетни. При овладяването на напрежението са ранени най-малко 14 полицаи

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