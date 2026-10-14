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Мелони: Дизеловата сделка между Тръмп и Путин е "много рисков избор"

Мелони: Дизеловата сделка между Тръмп и Путин е "много рисков избор"
АП/БТА

„Това осигурява легитимност на Москва, докато нейните бомби продължават да падат върху украинските градове, генерира нови приходи за финансиране на войната и косвено отслабва ефективността на санкциите“, добави тя

Сделката между САЩ и Русия за доставка на дизел е „много рисков избор“, който противоречи на усилията Владимир Путин да бъде принуден да седне на масата за преговори с Украйна. Това заяви в сряда италианският министър-председател Джорджа Мелони, цитирана по Ройтерс.

Миналата седмица Вашингтон и Москва обявиха, че са се договорили Русия първоначално да достави над 300 000 метрични тона дизелово гориво за американския и глобалния пазар.

„Резултатът от това решение е несигурен, докато рисковете са ясни“, заяви Мелони пред италианския парламент преди предстоящата тази седмица среща на върха на ЕС.

„Това осигурява легитимност на Москва, докато нейните бомби продължават да падат върху украинските градове, генерира нови приходи за финансиране на войната и косвено отслабва ефективността на санкциите“, добави тя.

След подписването на споразумението американският президент Доналд Тръмп заяви, че то ще понижи цените на енергията в САЩ. Този въпрос е сериозно политическо главоболие за неговата Републиканска партия преди решаващите междинни избори, които ще определят контрола над Конгреса.

В друго свое изказване Мелони посочи, че 27-те държави от ЕС трябва да назначат „авторитетна фигура“, която да преговаря от името на Европа за войната между Русия и Украйна. Тя не изключи възможността за официален мандат на групата Е3, включваща Германия, Франция и Великобритания.

„Ако Франция, Германия и Великобритания вярват, че могат да се справят по-добре сами, отколкото всички ние заедно – а до момента това е изборът, който правят – тогава поне нека го направят от името на всички и с официален мандат“, коментира Мелони.

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