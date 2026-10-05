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Гласът на Мелони вече е защитен от AI клониране

Гласът на Мелони вече е защитен от AI клониране
АР/БТА

През миналата година нейни изображения, генерирани и манипулирани с помощта на технологии за изкуствен интелект, бяха разпространени онлайн без нейно съгласие

Италианският премиер Джорджа Мелони е предприела необичайна стъпка срещу злоупотребите с изкуствен интелект, като е регистрирала гласа си в Европейското ведомство за интелектуална собственост (EUIPO).

За целта е предоставен четирисекунден аудиозапис, в който Мелони произнася фразата „Аз съм Джорджа Мелони“. Чрез регистрацията се цели да бъде предотвратено използването на гласа ѝ за създаване на фалшиви аудиозаписи и други манипулирани материали с помощта на AI.

Според информация на италианския вестник „La Repubblica“ в архива са съхранени характеристики на гласа ѝ, включително тембър и особености на интонацията. Именно тези данни могат да помогнат при установяването на евентуални копия или имитации.

Избраната фраза има специално значение за Мелони. Тя произлиза от нейна известна реч от 2019 г., когато на политическо събитие в Рим тя се представя с думите: „Аз съм Джорджа, аз съм жена, майка, италианка и християнка“.

Италианският премиер неведнъж е предупреждавала за рисковете от използването на изкуствен интелект за създаване на подвеждащо съдържание. През миналата година нейни изображения, генерирани и манипулирани с помощта на технологии за изкуствен интелект, бяха разпространени онлайн без нейно съгласие.

Тогава Мелони реагира с ирония на конкретните изображения, но същевременно определи дийпфейковете като сериозна заплаха, тъй като могат да бъдат използвани за заблуда и манипулиране на хора.

Регистрацията на гласа ѝ е пореден пример за нарастващите усилия на публични личности да защитят своята идентичност от технологии, способни да пресъздават убедително човешки гласове и образи.

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