Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп отваря вратата за руския дизел: евтино гориво за Америка, нови пари за войната на Путин?

Вашингтон търси спасение от скъпия дизел чрез доставки от Русия. Сделката може да облекчи американския пазар, но поставя неудобен въпрос: колко струва политиката на санкциите, когато започне да пречи на цените у дома?

Доналд Тръмп обещава повече дизел за американския пазар, но цената на този ход може да се окаже далеч по-висока от стойността на доставеното гориво. В момент, когато войната срещу Украйна продължава, американският президент обяви договореност с Владимир Путин за доставки на руски дизел — решение, което поставя под напрежение собствената му политика на санкции срещу Москва.

Според обявените количества става дума за над 300 хил. тона незабавно, още 500 хил. тона през ноември и допълнителен милион тона след това. Сборът на тези първоначално посочени обеми надхвърля 1,8 млн. тона. Споменати са и възможни допълнителни доставки, но окончателният им размер и всички договорни условия не са публично изяснени.

Това е значително количество гориво. Но то не е достатъчно, за да промени само по себе си енергийната картина на САЩ.

Голямата сделка и малкият процент

Американската икономика потребява приблизително 3,9–4 млн. барела дестилатни горива дневно. Тази категория включва дизел и други сходни горива. При типична плътност на дизела обявените първоначални 1,8 млн. тона се равняват приблизително на 2,1 млрд. литра — количество, съпоставимо с около три до четири дни от това потребление.

На фона на годишното търсене обемът представлява приблизително 1%. Това е важна разлика между политическото внушение за мащабна енергийна договореност и реалния ѝ потенциал да промени пазара.

Освен това не е установено, че целият обем ще бъде доставен в САЩ и използван от американските потребители. Част от горивото може да бъде насочена към други пазари. Обявеното количество не е равнозначно на реално извършени доставки.

Следователно сделката може да помогне за облекчаване на недостига, но не представлява решение на структурните проблеми на американския енергиен пазар.

Защо Тръмп се обръща към Путин?

Отговорът започва с цената на дизела. Той е горивото, което поддържа движението на тежкотоварните камиони, земеделските машини, строителната техника и значителна част от товарния транспорт. Когато дизелът поскъпва, разходите се пренасят по цялата верига на доставки — от полето до магазина.

Така енергийният проблем се превръща в инфлационен и политически проблем. По-скъпият транспорт означава по-скъпи стоки, а по-скъпите стоки подкопават доверието в управляващите.

Това е особено чувствително за Тръмп преди междинните избори за Конгреса през ноември 2026 г. Намаляването на цените на горивата би било политически актив за републиканците. Не може да се твърди, че изборите са единствената причина за сделката, но моментът прави вътрешнополитическия интерес очевиден.

Има и чисто икономически аргумент. САЩ разполагат със значителен собствен капацитет за преработка на петрол, но това не ги изолира от световния пазар. Цените зависят от международните доставки, запасите, работата на рафинериите и разходите за транспорт. Когато предлагането на готови горива се свива, дори голяма икономика може да почувства натиска.

Путин получава възможност, Вашингтон поема риска

За Русия продажбата на допълнителни количества дизел означава възможни нови приходи и достъп до пазар, от който руските енергийни компании са ограничавани чрез санкции. Ако облекчаването на ограниченията позволява на Москва да реализира повече гориво и да увеличи приходите си, това има значение и за руската държава.

Тук се появява основното противоречие в политиката на Тръмп. Вашингтон използва санкциите като инструмент за икономически натиск върху Русия, но при проблем с цените на горивата допуска облекчаване на част от ограниченията. Така американската администрация изпраща двусмислен сигнал: санкциите са важни, докато не започнат да създават достатъчно голям вътрешен икономически проблем.

Това не доказва, че Вашингтон е изоставил политиката си спрямо Москва. Но поставя въпроса доколко последователна е тя и какви ограничения са готови да приемат САЩ, когато икономическата цена стане политически неудобна.

За Украйна рискът е пряк. Допълнителните руски приходи могат да увеличат ресурсите, с които Кремъл разполага, макар че размерът на този ефект зависи от действителните продажби, разходите и данъчните постъпления. Всяко облекчаване на санкционния режим неизбежно повдига въпроса дали краткосрочното икономическо удобство не отслабва дългосрочния натиск върху Москва.

Ще поевтинее ли дизелът?

Това е въпросът, който има значение за американските шофьори, фермери и транспортни компании. Отговорът не може да бъде даден само въз основа на обявените тонове.

Допълнителното предлагане може да успокои пазара и да ограничи част от ценовия натиск. Но ефектът зависи от това кога ще пристигнат доставките, къде ще бъдат продадени и дали ще компенсират други загуби на предлагане.

Ако причините за високите цени са свързани с прекъснати доставки, военни действия, ограничен капацитет на рафинериите или проблеми с транспорта, една сделка няма да премахне всички тези фактори. Възможно е пазарът да реагира положително на самото съобщение, без това да се превърне в трайно поевтиняване на бензиностанциите.

Не бива да се смесват и борсовите цени на горивата с цените на дребно. Между тях има време, разходи за логистика, данъци и търговски маржове.

Цената на краткосрочното облекчение

Сделката между Тръмп и Путин показва колко лесно енергетиката се превръща в инструмент на геополитиката. За Вашингтон повече дизел може да означава по-малък инфлационен натиск. За Москва — възможност за нови приходи. За Киев — риск икономическият натиск върху Русия да бъде отслабен.

Но най-същественият въпрос не е дали сделката изглежда голяма в тонове. Въпросът е какво действително ще промени тя.

Ако доставките са ограничени, ефектът върху американското потребление ще бъде малък. Ако част от горивото бъде пренасочена към други пазари, ползата за американските потребители ще бъде още по-несигурна. А ако Русия получи нови приходи, без да има трайно понижение на цените в САЩ, политическата сметка за Вашингтон ще стане по-трудна за защита.

Тръмп може да представи договореността като прагматичен ход в защита на американските потребители. Но прагматизмът също има цена. Когато едно правителство облекчава ограниченията срещу държава, която води война срещу свой партньор, то трябва да обясни не само каква икономическа полза очаква, но и какви последици приема.

В крайна сметка сделката ще бъде оценена не по обещаните количества, а по две мерки: дали дизелът действително ще поевтинее и дали Русия ще получи допълнителни ресурси, без Вашингтон да постигне съществена и трайна полза за собствената си икономика.