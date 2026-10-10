Новини
Търси
Подкаст
Свят

Кремъл: Путин е приел част от предложенията на Тръмп за деескалация на войната в Украйна

Кремъл: Путин е приел част от предложенията на Тръмп за деескалация на войната в Украйна
АП/БТА

„По време на разговора руският президент прие с разбиране някои от американските предложения за стъпки към деескалация“, заяви Песков

Руският президент Владимир Путин е приел с разбиране част от предложенията на американския държавен глава Доналд Тръмп за деескалация на конфликта в Украйна по време на телефонен разговор между двамата, проведен снощи. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„По време на разговора руският президент прие с разбиране някои от американските предложения за стъпки към деескалация“, заяви Песков.

По думите му основната част от разговора е била посветена на войната в Украйна по инициатива на Тръмп.

Песков допълни, че Путин е предал на американския президент позицията на Иран относно възможните начини за разрешаване на конфликта между Техеран и Вашингтон. Това е станало след съгласуване с иранския президент Масуд Пезешкиан, с когото Путин се е срещнал в Туркменбаши, Туркменистан, в рамките на срещата на високо равнище на Общността на независимите държави (ОНД).

След разговора си с Путин Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар с цел понижаване на цените. Изявлението предизвика остра реакция от страна на Украйна.

Още по темата

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната

Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната

Руски удари в Украйна отнеха живота на 12 души, сред тях три деца

Руски удари в Украйна отнеха живота на 12 души, сред тях три деца

Мерц осъди посещението на бивш германски канцлер при Путин

Мерц осъди посещението на бивш германски канцлер при Путин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Кремъл: Путин и Тръмп проведоха „много съдържателен и приятелски“ разговор

Кремъл: Путин и Тръмп проведоха „много съдържателен и приятелски“ разговор

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 12 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 24 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 44 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 46 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 54 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 2 часа
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 2 часа
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа