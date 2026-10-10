Кремъл: Путин е приел част от предложенията на Тръмп за деескалация на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин е приел с разбиране част от предложенията на американския държавен глава Доналд Тръмп за деескалация на конфликта в Украйна по време на телефонен разговор между двамата, проведен снощи. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„По време на разговора руският президент прие с разбиране някои от американските предложения за стъпки към деескалация“, заяви Песков.

По думите му основната част от разговора е била посветена на войната в Украйна по инициатива на Тръмп.

Песков допълни, че Путин е предал на американския президент позицията на Иран относно възможните начини за разрешаване на конфликта между Техеран и Вашингтон. Това е станало след съгласуване с иранския президент Масуд Пезешкиан, с когото Путин се е срещнал в Туркменбаши, Туркменистан, в рамките на срещата на високо равнище на Общността на независимите държави (ОНД).

След разговора си с Путин Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар с цел понижаване на цените. Изявлението предизвика остра реакция от страна на Украйна.