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Руски удари в Украйна отнеха живота на 12 души, сред тях три деца

Руски удари в Украйна отнеха живота на 12 души, сред тях три деца
АР/БТА

Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски

Най-малко 12 души, включително три деца, са загинали при руска атака с планиращи бомби срещу украинския град Запорожие, а други 14 са ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във Фейсбук, цитиран от Укринформ.

По думите на Зеленски руските сили са хвърлили пет планиращи бомби по жилищни сгради в града. Сред пострадалите има двама души в тежко състояние, за чийто живот се борят лекарите. Продължава и проверката на информацията за още 12 души, които може да са се намирали в засегнатия район.

Спасителните екипи и останалите служби работят на място, като операциите по издирване и оказване на помощ продължават, посочи украинският държавен глава.

Зеленски съобщи още, че през нощта руски удари са засегнали 13 украински региона. Нанесени са щети по жилищни сгради, инфраструктурни обекти и железопътни линии.

В изявлението си президентът на Украйна свърза атаката с отслабването на санкционния натиск върху Русия, визирайки отмяната на ограниченията за износ на дизелово гориво. Според него подобни решения могат да бъдат възприети от Москва като знак, че може да продължи военните действия.

Зеленски подчерта, че Русия трябва да понесе последствията от продължаващите атаки, като предупреди, че Украйна ще отвърне на руските удари. Той подчерта значението на способността на украинските сили да нанасят удари на голямо разстояние.

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