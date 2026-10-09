Размяна на удари между Русия и Украйна: Най-малко седем загинали за денонощие

Най-малко седем души са загинали, а други 36 са ранени при руски и украински удари през последното денонощие, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес и ТАСС.

При руски атаки на украинска територия са загинали трима души, а най-малко осем са били ранени, предаде Асошиейтед прес. Един човек е загинал, а петима са пострадали при удари по жилищни райони в Запорожка област. Сред ранените има и дете.

Друг човек е загинал в западната Ивано-Франковска област, а жена е била убита при руски удар по складови помещения в района на Буча, в Киевска област. При атаката там са ранени още трима души.

През последните три дни руските удари са отнели живота на над 50 души в Украйна. Вчера руска управляема авиационна бомба избухна в близост до автобуси с пътници в източната част на страната, при което загинаха 30 души. Ден по-рано ракетен удар по северния град Прилуки отне живота на 22 души, сред които пет деца.

Междувременно двама души са загинали, а други 12 са ранени при украински удари в руската Белгородска област, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Още двама цивилни са загинали, а 16 са били ранени при украински атаки през последното денонощие в окупираната Луганска област. Информацията беше съобщена в „Телеграм“ от назначения от Русия ръководител на региона Леонид Пасечник и цитирана от ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия вероятно ще засили ежедневните си нападения с наближаването на зимата. Той съобщи за сериозни поражения по електропреносната мрежа на страната и призова държавите от НАТО да осигурят допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

Същевременно украински дронове са повредили център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в Калужка област. От компанията съобщиха, че част от съоръженията са излезли от строя, но няма пострадали. Това е втората атака срещу неин център за данни в рамките на два дни.

Зеленски потвърди удара по съоръжението и заяви, че украинските сили са атакували и петролна рафинерия в град Ухта, в руската република Коми. Местните власти потвърдиха нападение срещу града, но отрекоха да са нанесени щети.

От руското министерство на отбраната съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е свалила 505 украински дрона от късните часове на предишния ден до тази сутрин.