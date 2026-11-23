Руското Министерство на външните работи обвини Естония в серия от враждебни действия, които са „на ръба да предизвикат открита война“, след като Талин обяви планове да затвори сухопътната си граница с Русия, съобщава Ройтерс.

Мярката трябва да влезе в сила от 1 декември за поне шест месеца заради обвинения, че руските служби са организирали опит за палеж на естонска отбранителна компания – твърдение, което Москва отрича.

Временно управляващият естонското посолство в Москва Марек Юхтеги е бил извикан за официален протест. „На естонския дипломат отново бе заявено, че подобни провокативни и изключително опасни действия са на ръба да предизвикат открита война с Русия“, посочиха от руското ведомство, предупреждавайки, че си запазват правото на „комплексни политически и дипломатически мерки“ за защита на интересите си.

Сред останалите обвинения на Москва са, че Естония тайно позволява на Украйна да използва въздушното ѝ пространство за удари по руски цели, пречи на руските кораби в Балтийско море, спира транзита на руско и беларуско зърно и се опитва да забрани руския език и Руската православна църква.

От Талин отхвърлиха твърденията за участие в украински атаки. „Макар по принцип да не коментираме и да не участваме в дискусии около руските пропагандни твърдения, в този случай можем да повторим, че Естония никога не е позволявала и никога няма да позволи територията ѝ да бъде използвана за военни операции от друга държава“, заявиха от естонското МВнР. Киев и страните от НАТО припомнят, че навлизанията на дронове в балтийския регион се дължат на руското заглушаване на сигнали и на войната, започната от Москва през 2022 г.

На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес в Берлин, че алиансът следи отблизо ситуацията в Естония и навлизането на руски ракети в Полша миналата седмица, като увери, че пактът непрекъснато оценява и адаптира способностите си за възпиране и отбрана.