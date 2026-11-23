Визията на Европейския съюз за рибарството до 2040 г. трябва да отчита геополитическата обстановка и рисковете за сигурността в Черно море, които пряко ограничават улова и затрудняват регионалното сътрудничество. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.

Той приветства стратегическия документ на Европейската комисия, но настоя в него да залегнат по-ясно регионалните специфики и социално-икономическите трудности пред страните членки. Според Абровски ключът към развитието на бранша е привличането на млади кадри, защитата на поминъка на крайбрежните общности и повишаването на конкурентоспособността, без да се трупа нова административна тежест.

В тази посока България подкрепя инициативата за бъдеща Декларация за Черно море, която да засили политическата ангажираност в региона.

Като водещ приоритет министърът посочи осигуряването на достатъчно и гъвкаво финансиране в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, както и промени в регулациите за риболовния капацитет, които да улеснят обновяването на корабите и зеления преход.

"За дребномащабния ни флот декарбонизацията е непосилна без реална финансова и техническа помощ, а новите технологични и контролни изисквания трябва да бъдат строго пропорционални на реалния капацитет и финансовите възможности на сектора. Същевременно, за аквакултурите са нужни облекчено лицензиране, иновации и научна подкрепа“, категоричен бе Абровски. Той добави, че страната ни настоява за регионално съобразени мерки, които да осигурят не просто оцеляването, а просперитета на крайбрежните ни райони.

По отношение на възможностите за риболов през 2027 г. министърът заяви, че България застава зад предложенията на Брюксел, базирани на научните препоръки и договореностите в Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM).

„Страната ни подкрепя предложените възможности за риболов в Черно море, които са съобразени с научните препоръки и договореностите в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM). България очаква в окончателния регламент да бъде отчетена усложнената геополитическа обстановка и произтичащите от нея рискове за безопасността на корабоплаването“, обясни той, като настоя неусвоените количества от квотата за калкан да бъдат отразени във финалния текст.

В рамките на форума България се присъедини и към група от още 11 държави (Австрия, Хърватия, Кипър, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния и Словения), които подкрепиха предложението на Испания за повишаване на националните тавани за държавната помощ „de minimis“ в първичния сектор.