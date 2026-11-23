Ръководството на Манчестър Сити няма планове да сменя Енцо Мареска до края на сезон 2026/27, съобщава The Touchline. Според изданието решението е взето още преди началото на кампанията, за да получи италианецът време да наложи идеите си.

От клуба искат да избегнат честите треньорски смени, каквито през последните години имаше в Манчестър Юнайтед и Челси. Според изданието ръководството на Сити дава за пример Арсенал, който запази доверието си в Микел Артета въпреки трудностите в началото на престоя му.

46-годишният Мареска пое Манчестър Сити на 29 юни 2026 г., когато наследи Пеп Гуардиола и подписа тригодишен договор до лятото на 2029 г. Италианецът вече е работил в клуба, а в кариерата си е водил и Лестър Сити и Челси.

След 11 кръга Манчестър Сити заема третото място във Висшата лига с 22 точки. Следващият мач на отбора е срещу Наполи на 24 ноември в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига.