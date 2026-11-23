Манчестър Сити запазва доверието си в Мареска до края на сезона
Според The Touchline клубът ще оцени работата на италианския мениджър през лятото на 2027 г., независимо от резултатите през кампанията.
Ръководството на Манчестър Сити няма планове да сменя Енцо Мареска до края на сезон 2026/27, съобщава The Touchline. Според изданието решението е взето още преди началото на кампанията, за да получи италианецът време да наложи идеите си.
От клуба искат да избегнат честите треньорски смени, каквито през последните години имаше в Манчестър Юнайтед и Челси. Според изданието ръководството на Сити дава за пример Арсенал, който запази доверието си в Микел Артета въпреки трудностите в началото на престоя му.
46-годишният Мареска пое Манчестър Сити на 29 юни 2026 г., когато наследи Пеп Гуардиола и подписа тригодишен договор до лятото на 2029 г. Италианецът вече е работил в клуба, а в кариерата си е водил и Лестър Сити и Челси.
След 11 кръга Манчестър Сити заема третото място във Висшата лига с 22 точки. Следващият мач на отбора е срещу Наполи на 24 ноември в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига.