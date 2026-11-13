Решават съдбата на Манчестър Сити в началото на 2027 година

Манчестър Сити е изправен пред един от най-тежките моменти в историята си. След години на разследвания, съдебни процедури и обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига, клубът очаква решаващ отговор от независимата апелативна комисия.

В Манчестър Сити се скараха след третата поредна загуба

Според информация на Financial Times от 13 ноември 2026 г. решението по обжалването се очаква през новата година, след като изслушването е планирано за средата на декември.

Случаят е свързан с обвиненията за 115 предполагаеми нарушения на финансовите правила, отправени от Висшата лига през февруари 2023 г. През септември 2026 г. независимата комисия е постановила решение срещу клуба по 114 от 115-те обвинения. Манчестър Сити обаче обжалва и категорично продължава да отстоява невинността си.

Ако апелативната комисия потвърди неблагоприятното за клуба решение, предстои отделна процедура за определяне на санкциите.

Сред възможните наказания са:

Отнемане на точки във Висшата лига.

Много сериозна финансова глоба.

Забрана за трансфери и регистрация на футболисти.

Отнемане на спечелени отличия.

Изключване от Висшата лига.

Най-драстичният сценарий е изваждане на Манчестър Сити от английския елит, но подобно наказание не е автоматично и към момента няма решение то да бъде наложено.

Какво разглежда делото?

Обвиненията обхващат периода между 2009 и 2018 г. и включват предоставяне на неточна финансова информация, прикриване на действителни приходи и разходи, както и нарушения, свързани с договори със спонсори. Според констатациите на първоначалната комисия клубът е използвал договорни механизми, чрез които финансовото му състояние е било представяно по начин, който не отразява действителността.

Ръководството на Манчестър Сити отхвърля обвиненията и твърди, че решението съдържа сериозни грешки както по отношение на фактите, така и на правото.

Началото на 2027 г. може да промени историята на клуба

Очакваното решение през януари или в началото на 2027 г. ще бъде ключово за бъдещето на Манчестър Сити. То обаче няма непременно да сложи край на цялата сага, тъй като след него може да последва отделно изслушване за наказанията и нови съдебни действия.

Едно е сигурно - след години на доминация в английския футбол „гражданите“ са изправени пред изпитание, което може да промени не само настоящето, но и историята на клуба.