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В Манчестър Сити се скараха след третата поредна загуба

В Манчестър Сити се скараха след третата поредна загуба

Защо изглежда така, сякаш тичаш с обувки, направени от цимент, избухна Холанд по адрес на Енцо Фернандес

Перфектният старт на сезона за Манчестър Сити вече е само бледнеещ спомен. „Гражданите" отстъпиха при гостуването си на Нотингам Форест с 1:3 и регистрираха трета поредна загуба във Висшата лига. Разликата от върха с шампиона Арсенал вече е 6 точки, а преследвачите вече настигат тима на Енцо Мареска.

Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

Абглийските медии пишат за напрежение в съблекланята още по време на мача с Форест. Най-недоволен е бил голмайсторът Ерлинг Холанд, който е избухнал по адрес на новия си съотборник Енцо Фернандес. Припомняме, че аржентинецът пристигна от Челси през лятото за близо 150 милиона евро.

„Защо изглежда така, сякаш тичаш с обувки, направени от цимент?", е са били думите, с които норвежецът нападнал халфа. Репликата предизвикала почуда сред останалите футболисти на Сити, а един от тях дори се пошегувал дали обувките на Фернандес не са спонсорирани от строителна компания.

Изнервеният Холанд дори отказа да се здрависа с Енцо след края на мача, а това породи още коментари за напрежението в отбора.

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