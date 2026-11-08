Изтекли данни на Россат: 450 000 руснаци са загинали във войната

Изтичане на данни от Федералната статистическа служба на Русия (Росстат) разкрива, че по официални правителствени данни над 450 000 руснаци са загинали във войната в Украйна. Това превръща военните действия в четвъртата най-честа причина за смърт в Руската федерация от 2022 г. насам, предава The Moscow Times.

Москва не е оповестявала официално бойните си загуби от септември 2022 г., като редовно отхвърляше независимите оценки като ненадеждни. Данните на Росстат обаче показват инвазията в Украйна като най-смъртоносния конфликт за Русия след Втората световна война, надхвърляйки многократно броя на загиналите съветски войници в деветгодишната война в Афганистан, които са около 13 000.

Мащабният пробив в информационните системи на Росстат беше осъществен при кибератака между 29 октомври и 1 ноември от хакерските групи „Беларуски киберпартизани“ и Silent Crow. И двете фракции, обявени в Русия за „екстремистки организации“, блокираха заглавната страница на службата и източиха масиви с чувствителна информация за руската икономика, демография и военни загуби.

„Това е най-значимото изтичане на данни, свързано с руските жертви“, коментира Янис Клуге, ръководител на отдела за Русия и Евразия в Германския институт за международни отношения и сигурност. По думите му вече е установен факт, че войната никога не е била по-смъртоносна, отколкото е в настоящия момент.

Освен кадрови военнослужещи, изчислената от Silent Crow бройка включва цивилни граждани, загинали при въздушни удари, както и по време на украинската сухопътна офанзива в Курска област през 2024 г. Реалният брой на жертвите вероятно е още по-висок, тъй като базата данни не обхваща изчезналите по време на акция войници, нито около 27 000 чуждестранни бойци, които се предполага, че са били вербувани в руските въоръжени сили.

При направено засичане чрез произволна извадка от 50 имена, взети от отворените независими регистри за руски смъртни случаи, и сравняването им с базата на Silent Crow, не е възможно да се потвърди автентичността на абсолютно целия масив от данни. Въпреки това разкритията съвпадат с други международни оценки – в началото на септември британското Министерство на отбраната обяви, че над половин милион души са загинали на страната на Русия, а общите загуби (включително ранените) могат да достигат до 1,5 милиона души.

Статистиката показва, че от началото на пълномащабната инвазия са загивали средно по 6,2 руски граждани за всеки квадратен километър спечелена територия. Цената на тези териториални придобивки нараства драстично с всяка изминала година, тъй като броят на регистрираните смъртни случаи продължава да расте, въпреки че руският напредък на фронтовата линия на практика е в застой.

Трябва да се отбележи, че не всички вписани смъртни случаи в хакнатата база данни са в резултат на преки боеве. Регистрирани са 14 160 случая на починали руски военнослужещи по невоенни причини – вследствие на заболявания, пътни инциденти или самоубийства. Други над 32 000 души са починали от тежки рани, получени най-малко година преди да настъпи кончината им.

Групата на „Беларуските киберпартизани“ публикува малко по-ниска цифра от 393 881 загинали, използвайки различна методология, която отчита единствено военни лица или цивилни, намерили смъртта си директно в боевете или от дългосрочните последици от сраженията. Около 72% от всички смъртни актове в системата са издадени на територията на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР), където над 20 000 руски войници бяха убити по време на кървавата 10-месечна битка за град Бахмут.