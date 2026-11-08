НА ЖИВО: Левски и ЦСКА излизат в битка за върха (Съставите)

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в директен сблъсък за първото място в Първа лига. „Сините“ имат точка преднина и мач по-малко преди двубоя от 13-ия кръг.

Отборът на Хулио Веласкес влиза в дербито след победа над Ягелония в Лига Европа, докато ЦСКА загуби гостуването си на Панатинайкос в Лигата на конференциите.

Левски получи не лоша възможност още в първата минута на срещата след като Факундо Родригес фаулира Стивън Стоянчов. Малко по-късно аржентинецът получи и първият жълт картон във срещата, който той си заслужи за фала си срещу Алдаир.

Левски - ЦСКА 0:0

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 20. Алекс Сентейес, 28. Стивън Стоянчов

Треньор: Хулио Веласкес

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 37. Бари Котър, 8. Стефано Сенси, 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Треньор: Маркус Гиздол

Стадион: Национален стадион „Васил Левски“

Съдия: Никола Попов

ВАР: Димитър Димитров