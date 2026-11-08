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Моуриньо след победата над Валенсия: Реал Мадрид е обединен и солиден

Моуриньо след победата над Валенсия: Реал Мадрид е обединен и солиден
АП/БТА

Треньорът подчерта значението на трите точки преди прекия сблъсък между Барселона и Атлетико Мадрид

Жозе Моуриньо остана доволен от представянето на Реал Мадрид при победата с 3:0 над Валенсия в 12-ия кръг на Ла Лига. Португалският специалист похвали мобилизацията на футболистите си и стабилността на отбора в защита.

“Отборът е много обединен и много солиден. Впечатляващо е, че всеки един играч излезе на терена пределно мобилизиран и с пълното съзнание колко труден е този двубой”, заяви Моуриньо.

Той подчерта, че успехът е бил особено важен с оглед на предстоящия мач между Барселона и Атлетико Мадрид. Поне един от двата преки съперника на „кралете“ ще загуби точки в сблъсъка помежду им.

Моуриньо отличи и намесата на Тибо Куртоа при резултат 0:0, след като белгийският вратар спаси удар, последвал грешка при разиграването на Реал.

“Много е важно да не допускаме голове и да действаме стабилно в защита. След срещата с АЕК казах, че обратите носят фантастични емоции, но означават, че играта не е била идеална”, добави треньорът.

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