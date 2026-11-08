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Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

Инцидентът е описан в съдийския доклад и може да донесе сериозно наказание

Реал Мадрид победи Валенсия с 3:0 като гост в мач от 12-ия кръг на Ла Лига и се изравни по точки на върха в класирането с Барселона. Головете за Кралския клуб отбелязаха Федерико Валверде (28'), Арда Гюлер (36') и Килиан Мбапе (75'). Успехът и добрата игра на „лос бланкос" обаче бяха засенчени от неприятен инцидент в тунела на стадион „Местая".

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В края на първото полувреме се образува меле между играчи на двата отбора, което продължи и напът за съблекалните. Спортният директор на „прилепите“ Браулио се е нахвърлил върху помощник съдията Иван Масо заради отсъдено нарушение на Мафео срещу Мбапе, което е било санкционирано с жълт картон.

Медиите в Испания твърдят, че Джуд Белингам е хванал Браулио за костюма и е започнал да го изтласква от страничния съдия, а след това е ударил и един мъж от охраната. Съотборникът му Антонио Рюдигер пък е шамаросал друг, твърди журналистът Начо Санчес, който е заснел цялата ситуация. 

Служителите на охраната са подали сигнал до съдията Франсиско Хосе Ернандес Маесо, че са били ударени от играчи на Реал Мадрид. Реферът е описал всичко в доклада си. Валенсия има и видеозаписи от тунела, които незнайно защо не са били включени в документите на главния рефер.

Този инцидент може да доведе до сериозни санкции за Реал Мадрид и в частност за Белингам и Рюдигер.

 

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