Явор Колев: Русия може да стои зад бомбените заплахи в Европа

Бомбените заплахи в България и други европейски държави трябва да бъдат разглеждани като възможни опити за дестабилизация, а не само като отделни инциденти. Това заяви бившият ръководител на отдел "Киберсигурност" в ГДБОП Явор Колев пред NOVA.

Според него при анализирането на подобни атаки трябва да се търси кой има интерес, възможности и опит да предизвиква напрежение в Европа.

"Кой има интерес от дестабилизация в Европа, кой има ресурса и какъв е опитът им да го направят", коментира Колев.

По думите му Русия отговаря на тези условия, но той подчерта, че към момента няма обявени резултати от разследванията, които да доказват кой стои зад заплахите.

"Това е държава, която разглежда Европа като враждебна", заяви експертът.

Колев припомни сигналите за бомби в училища в България, Италия и други европейски държави в началото на октомври.

Според него целта на подобни действия може да бъде не само създаването на страх и паника, но и проверка на способността на институциите да реагират при извънредни ситуации.

Експертът коментира и кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети в Европа, довели до унищожаването на големи количества хранителни продукти.

Той разкритикува недостатъчната превенция след първите подобни случаи през октомври.

"Органите за киберсигурност трябваше още тогава да предприемат действия за информиране на всички потенциални жертви в други страни от ЕС, за да предприемат мерки", посочи Колев.

По отношение на България той изрази надежда, че големите търговски вериги вече са предприели необходимите мерки за защита на системите си.

В заключение Явор Колев подчерта, че България е част от европейската система за сигурност, но инвестициите в киберзащита трябва да продължат.

"Никога не е достатъчно и все повече трябва да се инвестира в киберсигурност", заяви той.