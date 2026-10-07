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Парламентът отхвърли промените на "Възраждане" в Закона за киберсигурността

Парламентът отхвърли промените на "Възраждане" в Закона за киберсигурността
БТА

Законопроектът беше подкрепен само от вносителите, а спорът в пленарната зала се съсредоточи върху риска за националната сигурност

Парламентът отхвърли на първо четене предложените от "Възраждане" промени в Закона за киберсигурността. Законопроектът събра 10 гласа "за", 132 "против" и 11 "въздържал се".

Текстовете бяха подкрепени единствено от депутатите на "Възраждане". Срещу тях гласуваха представители на "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и един депутат от ГЕРБ-СДС, докато останалите от ГЕРБ-СДС се въздържаха.

Предложението предвиждаше при установен висок риск за киберсигурността организациите, които използват информационни и комуникационни технологии, да бъдат задължени да предприемат мерки за ограничаването му в срок, определен от Министерския съвет.

От "Възраждане" защитиха идеята с аргумента, че сегашната уредба позволява твърде широко ограничаване на определени технологии и може да доведе до по-високи разходи за бизнеса и ограничаване на конкуренцията.

Георги Григоров от "Прогресивна България" обаче заяви, че предложението би отслабило възможностите на страната да реагира при сериозни заплахи за киберсигурността.

Цончо Ганев от "Възраждане" посочи, че целта е вместо общи ограничения да се прилагат пропорционални мерки според конкретния риск. По думите му подмяната на вече използвано оборудване би струвала на бизнеса над 2 млрд. евро, като значителна част от него е доставено от китайски компании.

Божидар Божанов от "Демократична България" отхвърли тези аргументи и заяви, че от парламентарната трибуна се защитава интересът на конкретни китайски компании. Според него целта на европейските правила е именно да ограничават рисковете при използването на определени технологии и доставчици.

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