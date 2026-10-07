Парламентът отхвърли по-високите минимални заплати за медици

Парламентът отхвърли предложението на "Продължаваме промяната" за въвеждане на по-високи минимални възнаграждения за медицинските специалисти. Законопроектът не събра необходимата подкрепа и след прегласуване.

Предложението предвиждаше лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина и магистър-фармацевтите без специалност да получават основно месечно възнаграждение от поне 150% от средната брутна заплата за страната. За медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти, зъботехниците и помощник-фармацевтите беше заложен минимум от 125%.

При средна брутна заплата от 1444 евро за второто тримесечие на 2026 г. предложението би означавало минимум 2166 евро бруто за първата група специалисти. Проектът включваше и по-високо доплащане за нощен труд, както и ограничения за разпределяне на печалба от лечебни заведения, които не изпълняват минималните нива на заплащане.

Д-р Александър Симидчиев от "Демократична България" подкрепи идеята, но постави въпроса дали лечебните заведения разполагат с достатъчно средства за подобно увеличение.

От "Прогресивна България" също предупредиха за финансовите последици. Георги Илиев заяви, че подобна мярка може да постави под риск малки болници, а Юлиан Димитров посочи, че без допълнително финансиране лечебните заведения могат да натрупат нови задължения.

"Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме болниците, че нямат пари да ги изпълняват", заяви Димитров.

При гласуването проектът получи 60 гласа "за" от опозицията, докато депутатите от "Прогресивна България" гласуваха с 4 "против" и 115 "въздържал се".

От "Възраждане" настояха парламентът да разгледа и тяхно предложение за увеличение на възнагражденията в здравеопазването.