Премиерът обеща по-високи заплати за младите лекари

Премиерът Румен Радев поздрави служителите на МВР, ДАНС, Прокуратурата за проведената акция в най-голямата болница в Пловдив "Св. Георги". Това стана в началото на днешното правителствено заседание.

Наша задача е да разкриваме и предотвратяваме източването на Здравната каса. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с промените в Закона за обществените поръчки за ограничаване на източването на Касата.

По думите му се подготвят и промени, които ще позволят на младите лекари да имат по-бърза реализация. "В Бюджет 2027 подготвяме увеличаване на техните заплати", поясни той.