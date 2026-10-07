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Премиерът обеща по-високи заплати за младите лекари

Премиерът обеща по-високи заплати за младите лекари
Снимка: БТА

В началото на правителственото заседание той благодари за акцията в болница "Св. Георги" в Пловдив

Премиерът Румен Радев поздрави служителите на МВР, ДАНС, Прокуратурата за проведената акция в най-голямата болница в Пловдив "Св. Георги". Това стана в началото на днешното правителствено заседание. 

Наша задача е да разкриваме и предотвратяваме източването на Здравната каса. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с промените в Закона за обществените поръчки за ограничаване на източването на Касата.

По думите му се подготвят и промени, които ще позволят на младите лекари да имат по-бърза реализация. "В Бюджет 2027 подготвяме увеличаване на техните заплати", поясни той.

 

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