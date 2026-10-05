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Полицейска акция в пловдивската болница "Св. Георги"

Полицейска акция в пловдивската болница "Св. Георги"
Снимка: БТА

Връщат пациенти, които е трябвало да постъпят на лечение в Клиниката по ревматология

Икономическа полиция и Прокуратурата се провежда в Университетската болница "Св. Георги" в Пловдив. В понеделник сутринта няколко автомобила на служителите на реда са влезли в Първа база на Университетската болница на ул. "Васил Априлов", съобщи Нова телевизия.

Разпитват лекари и пациенти в Клиниката по ревматология. Полицаите изземват медицинска документация. Някои пациенти, които е трябвало да бъдат приети тази сутрин за лечение, са връщани.

Малко по-късно от БНР съобщиха, че има полицейска акция и в Детската клиника на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. По неофициална информация проверката касае съмнения за неправомерно изразходвани средства от Здравната каса за хоспитализации на пациенти.

Вероятно се разследва финансово престъпление - източване на средства от Здравната каса. Официална информация от Полицията и Прокуратурата все още няма.

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