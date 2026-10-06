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Продължава акцията на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“

Продължава акцията на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“
БТА

Дейността на две отделения в "Свети Георги" бе спряна

Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“.

Досега са задържани общо 10 души. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив. Всички са в ареста за 24 часа. 

Освен Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология в Университетската болница „Св. Георги“, са били претърсени и два медицински центъра - в Пловдив и в Карлово.

Дейността на двете отделения в "Свети Георги" бе спряна, а пациентите бяха помолени да почакат.

Според източници на НОВА, близки до разследването, от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. 

От ръководството на Университетската болница „Св. Георги“ съобщиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите органи. 

Към момента продължават действията на разследващите, които проверяват сигнала и събират доказателства по случая. Очаква се по-късно днес да бъде съобщено дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.

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