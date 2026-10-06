Продължава акцията на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“

Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“.

Досега са задържани общо 10 души. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив. Всички са в ареста за 24 часа.

Освен Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология в Университетската болница „Св. Георги“, са били претърсени и два медицински центъра - в Пловдив и в Карлово.

Дейността на двете отделения в "Свети Георги" бе спряна, а пациентите бяха помолени да почакат.

Според източници на НОВА, близки до разследването, от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години.

От ръководството на Университетската болница „Св. Георги“ съобщиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите органи.

Към момента продължават действията на разследващите, които проверяват сигнала и събират доказателства по случая. Очаква се по-късно днес да бъде съобщено дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.