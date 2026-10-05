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10 задържани при акция в УМБАЛ „Св. Георги“, сред тях е декан на Медицинския факултет

10 задържани при акция в УМБАЛ „Св. Георги“, сред тях е декан на Медицинския факултет
БТА

Операцията продължава вече повече от шест часа, като на територията на лечебното заведение в базата на бул. „Васил Априлов“ има полицейски служители и проверяващи от Министерството на здравеопазването

Десет души са задържани при мащабната акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред тях е проф. д-р Мариела Генева-Попова – декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология, съобщава „24 часа“.

Операцията продължава вече повече от шест часа, като на територията на лечебното заведение в базата на бул. „Васил Априлов“ има полицейски служители и проверяващи от Министерството на здравеопазването.

По информация на изданието разследването е свързано със съмнения за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Акцията е започнала около 8 часа сутринта в Клиниката по ревматология, където са влезли полицейски служители. Впоследствие проверките са обхванали и Клиниката по нефрология.

Пациенти и медици са наблюдавали действията на разследващите. Част от хората, пристигнали за предварително планирани прегледи от населени места извън Пловдив, не са били допуснати в клиниките.

На хоспитализираните пациенти в двете отделения е било разпоредено да не напускат сградите по време на акцията.

Според информацията операцията е безпрецедентна по мащаб за УМБАЛ „Св. Георги“ – най-голямото лечебно заведение в страната, през което преминават средства за стотици милиони евро.

Разследването продължава.

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