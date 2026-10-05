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УМБАЛ „Св. Георги": Нямаме информация за предмета на извършваните проверки в болницата

УМБАЛ „Св. Георги": Нямаме информация за предмета на извършваните проверки в болницата
БТА

Десет души бяха задържани при мащабната акция

От ръководството на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги“ в Пловдив публикуваха официална позиция до медиите, в която посочват, че в болницата не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки в лечебното заведение. 

Десет души бяха задържани при мащабната акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“. Сред тях е проф. д-р Мариела Генева-Попова – декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология

Във връзка със засиленото полицейско присъствие на територията на База 1 (бул. „Васил Априлов“ №15), УМБАЛ „Свети Георги“ уведомява, че към настоящия момент в лечебното заведение не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки. УМБАЛ „Свети Георги“ оказва пълно съдействие на проверяващите органи. 

Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки.

Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа", се казва в позицията на ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“. 

По-късно те изнесоха от там папки и кашони с документи, а впоследствие няколко души бяха отведени от сградата с полицейски автомобили.

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