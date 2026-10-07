Прокуратурата настоява за постоянен арест на трима медици, източвали НЗОК

Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за трима медици, обвинени за участие в мащабна схема за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез фиктивни хоспитализации, съобщи БНТ.

След проведената специализирана полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ към наказателна отговорност са привлечени общо шест лица. Трима от тях са задържани за 72 часа, а останалите трима са освободени срещу парична гаранция от по 10 000 лева (равностойността на 5000 евро). Сред обвиняемите е и началникът на отделението по ревматология в университетската болница проф. Мариела Генева, която заема и поста декан на Медицинския факултет.

До разплитането на престъпния механизъм се стига след десетки сигнали от пациенти и лекари за необичайно висок брой направления за хоспитализация. Разследващите са установили, че за период от три години в отделението по ревматология са отчетени колосалните 24 000 направления, въпреки че секторът разполага с капацитет от едва 49 легла. Според събраните доказателства за този период Здравната каса е изплатила на лечебното заведение общо 24 милиона лева по клинични пътеки, като близо 6 милиона лева от тях са придобити напълно неправомерно чрез фиктивни документи.

Таралеж припомня - цяла нощ са разпитвали задържаните медици след вчерашната полицейска акция в болница „Свети Георги“ в Пловдив. Над 12 часа е продължило изземването на документи и материали от лечебното заведение.

По време на полицейската акция в клиниката по ревматология са открити 15 празни легла, на които по документи е имало настанени пациенти. Имало е и пациенти, които са били изписвани преждевременно, за да бъдат настанени други.

От прокуратурата съобщават за установени порочни практики, сред които санитари и лекари да дават кръв вместо пациенти, за да могат те да бъдат изписани. Изписвани са пациенти с лоши показатели, като за изследванията е вземана кръв от пациенти с добри показатели. Целта е била да се освобождават легла, които да бъдат заети от други пациенти, за да бъдат отчетени и заплатени клиничните пътеки. Става ясно, че част от фиктивно лекуваните пациенти са получавали и болнични листове, а други дори са били изписвани и са им били издавани решения на ТЕЛК.

"Пациентът се превръща в клинична пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, докато медицинската дейност се превръща в средство за реализирането на този приход. Задържаните са лекари в медицинското заведение. По-сериозният проблем е, че началникът на клиниката същевременно притежава медицински център заедно със своя съпруг и дъщеря. От този медицински център са генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Георги“. Установихме начина, по който са издавани тези направления. Те са издавани по порочен път – роднина ги е въвеждал в системата, отчитан е фиктивен преглед в медицинския център, след което тези хора са били хоспитализирани. Вторият аспект на проблема е, че получените от Здравната каса средства са част от общия финансов ресурс, който се разпределя като заплати. Така например началникът на клиниката разпределя средствата по точков принцип. На нея са определяни 13,5 точки почти всеки месец, като една точка се равнява на 1000 лева, а на останалите лекари – според броя на хоспитализациите. В клиниката е имало и няколко лекари, които категорично са били против извършването на подобна дейност. Те са били наказвани, като са им били предоставяни по-малко легла за прием на пациенти", заяви наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.