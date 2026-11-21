За много хора с двигателни затруднения ежедневието означава да останат затворени в собствените си домове, без възможност самостоятелно да посетят лекар, да отидат на кино или театър. В опит да променят тази ситуация социални работници от Сдружение „Социален център“ - Бургас настояват за създаването на услугата „Такси за хора с увреждания“. За осъществяването на инициативата обаче са необходими 30 000 евро за закупуването на специализиран автомобил, съобщава Нова телевизия.

Общинската услуга „Позвъни и се вози“ е достъпна за хората в инвалидни колички, но функционира само в определени часове. Извън работното ѝ време придвижването им се оказва сериозен проблем.

Повече от 30 години Петър Костадинов е в инвалидна количка. През деня той използва специализирания транспорт на общината, но след края на работното му време възможностите да стигне самостоятелно до желаната дестинация са силно ограничени.

„Допълнителна независимост - това е най-важното. Винаги се налага по спешност да се отиде най-малкото до болницата, но случаите невинаги са спешни, за да извикаме линейка. Ако човек трябва да се прехвърля от инвалидна количка в кола, това отнема повече време, отколкото е самият път“, посочва той.

Подобни трудности изпитва и Ани Крушкова, чиято дъщеря Мария също е в инвалидна количка. Понякога на семейството се налага да пътува в по-късните часове, за да посети лекар, концерт или театрално представление. „На мен ми е трудно да я кача в колата, да разглобя и после отново да сглобя количката“, посочва Ани.

Предвижда се социалните работници да закупят специализиран автомобил, който да позволява на хората да се качват в него, без да се налага да напускат инвалидните си колички. Това решение е особено необходимо за ползвателите на електрически инвалидни колички, които не могат да използват стандартните таксиметрови услуги.

„Смятаме, че ако има такова адаптирано такси, то ще постави хората с увреждания наистина в равнопоставено положение“, заяви Марионела Стоянова от Сдружение „Социален център“ - Бургас.

Услугата ще бъде предназначена не само за потребителите на социалния център, а за всички жители на Бургас. Шофьорът ще бъде назначен към бъдещото социално предприятие, като средствата, постъпващи от превозите, ще бъдат насочвани към дейности в подкрепа на хората в неравностойно положение.

„Има моменти, когато се налага да излезем в по-късен час - например около 18 ч., когато специализираният транспорт вече не работи. Тогава няма как да се придвижим. Аз мога да използвам автобус, но има хора, които не могат“, споделя Николинка Ганева.

Необходимото финансиране не може да бъде осигурено със собствени средства на организацията, а за реализирането на проекта няма подходяща европейска програма. Поради това сумата от 30 000 евро ще бъде набрана чрез благотворителни инициативи и дарения.

Всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да направи дарение по банковата сметка на Сдружение „Социален център - Бургас“:

IBAN: BG14UBBS81551012392276

BIC: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка