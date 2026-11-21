Поскъпването на хранителните продукти, медицинските услуги и стоките от първа необходимост продължава да бъде сред основните притеснения на гражданите. Анкета на ТАРАЛЕЖ показва различни гледни точки за увеличението на цените и възможностите на домакинствата да покриват ежедневните си разходи.

"Миналата година всичко беше едно левче, сега е едно евро“, коментира един от анкетираните. Според него цените са се повишили значително, но възможностите на гражданите да повлияят на ситуацията са ограничени.

Въпреки поскъпването той споделя, че към момента успява да покрива разходите си. По отношение на възможните решения изразява скептицизъм, като посочва, че дори след обществени протести положението според него не се променя трайно.

Друга участничка в анкетата също отчита увеличение на цените, особено при хранителните продукти и бебешките принадлежности. Тя смята, че вместо директно регулиране на цените трябва да се засили контролът върху евентуални картелни практики.

"Може би да се спре, ако има някакви картели. Но регулация в смисъл социализъм - не“, коментира жената.

Млад мъж посочва, че най-осезаемо за него е поскъпването на услугите. Като пример дава частното здравеопазване, включително стоматологичните услуги и медицинските прегледи.

Други анкетирани споделят, че увеличението на цените вече ги принуждава да ограничават покупките си.

"Ами не, купуваме по-малко“, отговаря жена на въпроса дали успява да покрива разходите си с настоящите доходи.

Тя обръща внимание и на поскъпването на хранителните и козметичните продукти. По думите ѝ увеличението на цените се усеща дори в по-достъпните търговски вериги. Жената уточнява, че следи промоциите и затова ѝ е трудно да определи при кои храни поскъпването е най-голямо.

За част от участниците в анкетата високите цени вече се отразяват не само на текущите разходи, но и на натрупаните семейни спестявания.

"Даже миналата седмица изчислих, че за последните пет месеца сме похарчили много голяма част от спестяванията ни“, разказва друг анкетиран.

Той изразява недоволство от начина, по който според него са се променили цените след преминаването към еврото, и смята, че обещанията за ограничаване на спекулативното поскъпване не са изпълнени.

Мненията на гражданите показват различна степен на финансова устойчивост. Докато някои все още успяват да покриват разходите си, други ограничават потреблението или използват спестяванията си.

Анкетата отразява личните наблюдения на участниците, а не представително изследване на ценовите промени в страната.