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Димитър Маргаритов: Санкцията срещу "Кауфланд" може да доведе до по-високи цени

Димитър Маргаритов: Санкцията срещу "Кауфланд" може да доведе до по-високи цени
БТА

Бившият председател на КЗП разкритикува противопоставянето между държавата и търговската верига и призова за диалог и дългосрочни решения

Санкцията от близо 76 млн. евро, наложена на "Кауфланд" от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), може да доведе до по-високи цени за потребителите. Това предупреди бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в интервю за БНР.

Повод за коментара му е решението на КЗК да санкционира търговската верига за три нелоялни търговски практики спрямо български производители.

"Гледам с много лошо око на истерията около наложената финансова санкция на "Кауфланд"", заяви Маргаритов.

Според него вместо да се търсят работещи решения в интерес на потребителите, в България се наблюдава противопоставяне между институциите и бизнеса.

"В България сме свидетели на противопоставяне, на мерене на сили, на взимане на мерки "срещу", а не "за" някого", коментира той.

Маргаритов предупреди, че най-потърпевши от конфликта могат да се окажат самите потребители.

"Резултатът е, че най-потърпевши от всичко това са потребителите, за които цените няма да станат по-ниски от цялата тази истерия. Напротив, може да се очаква да станат по-високи", подчерта бившият председател на КЗП.

Той призна, че и двете страни в спора вероятно имат своите аргументи, но настоя за разумен диалог вместо публично противопоставяне.

Като възможни решения Маргаритов посочи част от законодателните мерки, обявени от правителството, сред които въвеждането на принципа за справедлива стойност, Законът за агрохранителната верига и мерки за подпомагане на българските производители.

Според него особено важно е насърчаването на кооперирането между производителите и защитата на регионалните продукти.

"Това са неща, които, ако се приемат, в своята съвкупност и хармония може да породят онзи процес, който да има за резултат трайното успокояване на пазара", заяви Маргаритов.

Припомняме, че след налагането на санкцията от "Кауфланд" обявиха, че ще защитят правата си по предвидения в закона ред.

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